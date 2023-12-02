Який тип інтелекту у вас згідно з знаком зодіаку? Це вкаже на унікальні здібності

В астрології існує переконання, що знак зодіаку може впливати на різні сторони особистості, зокрема на інтелект. Залежно від того, хто належить до знаку вогню, землі, повітря чи води, його здібності є унікальними. Читайте детальніше!

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Овен

Сила Овна – внутрішньоособистісний інтуїтивний інтелект. Люди, народжені під цим знаком, бачать можливості у будь-якій ситуації, навіть найскладнішій, і не бояться довіряти своїй інтуїції.

Телець

Тельці мають моторний (або кінестетичний) інтелект. Дотики важливі для них, вони координують свій розум із тілом. Уродженці знаку досягають великих результатів у спорті, та й просто не можуть всидіти на місці.

Близнюки

Оскільки Близнюки високо цінують спілкування, у них домінує мовний (вербальний) інтелект. Вони завжди можуть знайти відповідні слова, що відображають їхній емоційний стан. Вони мають багатий словниковий запас, у вільний час уродженці знаку люблять читати книги.

Рак

Раки мають внутрішньоособистісний (інтуїтивний) інтелект. Вони знають свої сильні та слабкі сторони, добре розуміють себе, знають, що відчувають і чого хочуть. Уродженці знаку мають сильну мотивацію задля досягнення своїх цілей.

Лев

Лев обдарований творчим інтелектом і здатний адаптуватися до будь-якої ситуації. Він завжди знайде вихід із проблем, навіть якщо буде біля горезвісної стіни, для нього немає нічого неможливого.

Діва

Діви мають високорозвинений логічний інтелект. Вони точно оцінюють реальність і мають організаторські та аналітичні здібності. Уродженці знаку точно висувають гіпотези та доводять їх.

Терези

Терези отримали музичний (він же слуховий чи ритмічний) інтелект. Вони дуже добре розпізнають звуки та ритм, легко вчаться грати на інструментах та охоче співають. Уродженці знаку також мають лінгвістичні навички.

Скорпіон

Скорпіони мають міжособистісний (соціальний) інтелект, який тісно пов'язаний з емоційним інтелектом. Завдяки цьому люди, народжені під цим знаком, мають унікальну здатність розуміти інших. Це дозволяє їм легко помічати зміни у настрої, поведінці та намірах. Вони читають людей як відкриту книгу.

Стрілець

Стрілець має екзистенційний інтелект, а значить, у нього розвинена здатність розмірковувати про себе, світ і сенс життя. Він охоче проводить час у пошуках відповідей на питання про життя та смерть.

Козеріг

У Козерогів розвинений логічний та математичний інтелект. Люди, народжені під цим знаком, мають причинно-наслідкове мислення, для них важливі порядок і послідовність подій. Вони можуть творчо вирішувати проблеми.

Водолій

Водолії мають сильний просторовий інтелект. Можна сміливо сказати, що вони мислять образами. Вони цікавляться мистецтвом, готові самі творити твори, вирішувати головоломки.

Риби

Риби мають природний інтелект (також відомий як натуралістичний або екологічний), завдяки якому вони чудово розуміють живих істот і чудово почуваються на природі. Люди цього знаку зодіаку дбають про утилізацію відходів, беруть участь в акціях зі збирання сміття, допомагають тваринам і мають величезну пристрасть до рослин.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.