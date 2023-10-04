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Астрологія і гороскопи

Яка подія дитинства вплинула на ваше життя? Виберіть малюнок – і дізнайтесь правду

Анастасія Крищук

Яка подія дитинства вплинула на ваше життя? Виберіть малюнок – і дізнайтесь правду

Досвід, накопичений у дитинстві, не тільки формує наші спогади, але, насамперед, впливає на те, якими людьми ми стаємо у дорослому житті. Якщо ви хочете дізнатися зараз, які події могли вплинути на вашу особистість, пройдіть тест нижче. Варто просто вказати один малюнок, який першим привернув увагу.

Яка подія дитинства вплинула на ваше життя? Виберіть малюнок – і дізнайтесь правду

Малюнок 1

Якщо цей малюнок привернув увагу, це може означати, що ви переживаєте травму, пов'язану зі приниженням. Можливо, коли ви були дитиною, хтось сміявся з вас чи критикував вас у присутності інших так, що це залишило на вас слід. У результаті ви, можливо, перетворилися на людину, яка шукає схвалення інших. Ось чому ви робите щось не для себе, а для того, щоб справити враження або порадувати інших. Вам слід почати думати про себе, свої потреби та мрії.

Малюнок 2

Якщо вам потрапив на очі цей малюнок, значить, ви відчували себе відкинутими батьками і негідними їхньої любові. Ймовірно, ви страждаєте від низької самооцінки. У вас можуть виникнути проблеми з довірою та побудовою здорових стосунків. Пам'ятайте, що ваше щастя здебільшого залежить від вас, а не від схвалення оточуючих.

Малюнок 3

Якщо ви обрали цей малюнок, можливо, ви один із тих людей, які в дитинстві росли без батьків через їх фізичну відсутність або емоційну замкнутість. Можливо, найбільше ви боїтеся самотності, яка штовхає вас на вступ у стосунки, які вам не вигідні. Настав час зрозуміти, що у вашому житті з'являються і зникають певні люди, і ви не завжди можете на це вплинути.

Малюнок 4

Якщо ви обрали цей малюнок, можливо, ваші батьки багато років тому підірвали довіру до них. В результаті у вас виникають проблеми з емоційною замкнутістю. Ви часто замикаєтесь у собі і нікому не розповідаєте про свої проблеми. Настав час почати говорити з близькими про свої емоції та почуття, щоб вирватися зі своєї шкаралупи.

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Астрологія і гороскопи