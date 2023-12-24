Яку кількість кольорів може розрізняти людське око: Цікаві факти

Очі часто вважають дзеркалом душі, оскільки вони передають наші емоції, настрої та бажання. Але окрім цього символічного значення, що ми насправді знаємо про тонкощі людського ока? UAportal підготував п'ять цікавих фактів про очі та зір, які можуть здивувати.

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Розрізнення кольорів

Людське око має здатність розрізняти широкий діапазон кольорів та відтінків, якщо бути точним, 10 мільйонів. Хоча це вміння виходить за межі наших повсякденних потреб, природа наділила нас здатністю розрізняти приблизно 150 різних кольорів.

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Зелені очі

Лише 2% населення планети можуть похвалитися чарівним відтінком зелених очей. Вважайте, що вам пощастило, якщо ви особисто знаєте кількох людей, які хизуються цим рідкісним кольором. На нашій планеті ця рідкість підкреслює унікальність цих людей, і, можливо, до них належите і ви - щасливий володар чарівних зелених очей.

Моргання

В середньому ми мимоволі моргаємо близько 15 разів на хвилину, хоча часто не помічаємо повного масштабу цього регулярного явища. Цікаво, що рекордсменами за частотою моргання є жінки, тоді як чоловіки відстають, моргаючи приблизно вдвічі рідше.

Неможливо чхнути з відкритими очима

Ви коли-небудь намагалися чхнути з широко розплющеними очима? Якщо так, то ви можете претендувати на престижне місце в Книзі рекордів Гіннеса. Медики стверджують, що чхнути, успішно тримаючи очі відкритими, неможливо.

Гетерохромія

Надзвичайно рідкісне явище: лише 1% населення планети має різні кольори в райдужній оболонці очей. Наприклад, ця особливість може проявлятися як поєднання коричневого кольору в правому оці та зеленого в лівому. Наявність помітних колірних варіацій в райдужній оболонці ока – надзвичайно рідкісне явище, яке зустрічається лише в очах 1% людей.

Нагадаємо, ми розповіли про основні відмінності між окулярами та лінзами.

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