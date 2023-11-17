Броколі та мед: названо 5 найкорисніших для очей продуктів

Не лише вправи та гігієна очей підтримують їх здоров‘я, але й правильне харчування. Що треба їсти, щоб очі були здоровими, підказав Радіотрек.

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Морква

Морква містить велику кількість бета-каротину, який перетворюється на вітамін А. Недостатність цього вітаміну може спричинити пересихання рогівки та погіршення зору. Отже, морква є ефективною профілактикою для збереження здоров'я очей.

Чорниця

Лютеїн, який міститься в чорниці, допомагає відновити зір після тривалої роботи з яскравим світлом. На жаль, заморожена чорниця не має такого ж корисного впливу.

Броколі

Броколі також містить лютеїн, що сприяє боротьбі з катарактою. Крім того, цей продукт містить каротини та зеаксантин, які корисні для структури очей.

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Яйця

В яйцях знаходиться лютеїн та вітамін А. Вживання яєць сприяє зниженню ризику дистрофії очей і поліпшенню здатності бачити в умовах низької освітленості.

Мед

Мед поліпшує кровообіг, живить тканини, бере участь у регенерації клітин та сприяє збереженню зорової функції.

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