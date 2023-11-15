Для імунітету та проти хвороб: як приготувати мегавітамінний чай з обліпихи

Обліпиха - це чагарник, який росте в помірному кліматі по всьому світу. Його плоди, листя та кора мають багато корисних властивостей, завдяки чому обліпиха використовується в народній медицині протягом століть.

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Користь обліпихового чаю

Обліпиховий чай - це смачний і корисний напій, який можна приготувати зі свіжих або сушених ягід обліпихи. Він містить багато вітамінів, мінералів та інших корисних речовин, які мають ряд позитивних впливів на організм людини.

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Обліпиха містить багато вітамінів C, E та A, які є потужними антиоксидантами. Вони допомагають захистити організм від шкідливого впливу вільних радикалів, що може призвести до розвитку різних захворювань.

Також обліпиха є багатим джерелом вітаміну A, який необхідний для нормального функціонування зору. Вживання обліпихового чаю може допомогти покращити стан шкіри, зробивши її більш еластичною та зволоженою.

Обліпиха має й протизапальні властивості, які можуть допомогти при лікуванні різних захворювань. А ще плоди обліпихи містить фенольні сполуки, які можуть допомогти знизити рівень холестерину в крові.

Протипоказання

Обліпиховий чай є безпечним для більшості людей. Однак, його слід з обережністю вживати людям з гіпертонією, оскільки він може підвищувати артеріальний тиск.

Як приготувати чай з обліпихи

Видання iamchef.com.ua поділилося рецептом обліпихового чаю.

Інгредієнти:

обліпиха (ягоди свіжі або заморожені) – 5 ст. л.;

корінь імбиру тертий – 1-2 ч. л. ложки;

гвоздика – 2-3 шт.

кардамон – 4 стручки;

паличка кориці – з бажанням;

мед або цукор – до свого смаку.

Чисті ягоди обліпихи потрібно розтерти й покласти в заварник. Очищений імбир натираємо на дрібній тертці й кладемо в каструлю, додаємо спеції й заливаємо літром окропу, настоюємо 10 хвилин. Потім влийте цей розчин у заварник до ягід обліпихи. Мед можна додавати в чай, коли він охолоне до 40 градусів.

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