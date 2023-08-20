Які парфуми підійдуть вам за знаком зодіаку? Гороскоп

Ідеальні парфуми можна швидко та легко вибрати, орієнтуючись на знак зодіаку, стверджують астрологи. Такий аромат підкреслить найкращі риси характеру та допоможе залучити в життя удачу.

Овен, Діва, Козеріг та Рак

Людям, народженим під цими знаками зодіаку, ідеально підійдуть легкі аромати, що тонко обволікають. Вони підкреслять неповторний характер Овнів, Дів, Козерогів та Раків, надавши їм одночасно мужності. Якщо ви хочете щодня почуватися особливими, оточіть себе мотиваційною та гармонійною енергією, вибирайте парфуми, в яких основні ароматичні ноти справді свіжі, але з потрібною глибиною. Це можуть бути квіткові, ніжні аромати у поєднанні з відтінком цитрусових або мускусу.

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Лев, Телець, Терези та Риби

Якщо ви Лев, Телець, Терези чи Риби, вам найкраще підійдуть парфуми з більш важкими мускусними нотами. Вони ідеально відповідають вашій енергії, стимулюючи творчість. Коли ви розпорошуєте їх на своє тіло, починаєте випромінювати позитивні вібрації, які допоможуть завоювати прихильність людей. Зробіть ставку на парфуми з мускусною нотою, навіть якщо це буде невелике доповнення.

Стрілець, Близнюки, Водолій та Скорпіон

Люди, народжені під знаком Стрільця, Скорпіона, Близнюків або Водолія, відчують гарний настрій із парфюмами, в яких основні ноти будуть легкими та свіжими, але з виразною добавкою амбри. Це надасть їм оптимізму, сміливості та допоможе відкритися новим викликам. Такі духи стимулюватимуть їх до дії, будуть вивільняти пристрасть і творчість, що дрімають у їхніх душах. Додавання амбри також може бути корисним для того, щоб завести нових друзів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

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