Яка дієта підійде вам за знаком зодіаку? Незвичайний гороскоп

Як скласти ідеально збалансоване меню? Астрологи стверджують, що потрібно враховувати спосіб життя кожного знаку зодіаку. Овнам слід вибрати низьковуглеводну дієту, Ракам – веганське меню, а Стрільцям – середземноморське. Читайте детальніше!

Овен

Овен – вулкан енергії. Він веде активний спосіб життя, тому для підтримки гарної форми йому потрібна збалансована дієта та регулярне харчування. На жаль, іноді він їсть нездорові закуски. Овну слід включати у щоденне меню багато білків та жирів та повністю уникати вуглеводів. Рекомендується приймати добавки, в основному магній та вітамін D.

Телець

Телець, як і грецький Діоніс, любить без міри бенкетувати, їсти і пити вино. Як результат – проблеми із підтриманням правильного ІМТ. Дієта Тельця має бути заснована на виключенні вуглеводів, тобто таких продуктів, як хліб, макарони, тістечка, цукор, а також включення меню з низьким вмістом жирів, що призведе до зниження ваги.

Близнюки

Близнюкам, як одному з представників повітряної стихії, слід трохи спуститися на землю та подбати про правильне харчування. Ідеальна дієта для уродженців знаку має бути безглютеновою. Виключення пшениці, жита, вівса та заміна їх рисом, картоплею, сорго, кукурудзою та тапіокою позитивно вплине на травну систему.

Рак

Рак приділяє багато уваги турботі про своє харчування. Він схильний до іпохондрії і любить готувати. Недарма йому приписують підвищену чутливість, причому це стосується однаково сфери емоцій та фізичного самопочуття. Йому слід дотримуватися легкозасвоюваної, переважно веганської дієти та уникати молочних продуктів, які негативно впливають на систему травлення.

Лев

Лев – один із найсильніших знаків у всьому гороскопі. Сильна особистість йде пліч-о-пліч з хорошим здоров'ям, але, на жаль, напружений спосіб життя, який він веде, негативно впливає на раціональне харчування. Лев не дотримується певного часу прийому їжі і часто тяжіє до нездорових перекусів. Рекомендується кетогенна дієта, що передбачає повне виключення вуглеводів та заміну їх продуктами з високим вмістом жирів.

Діва

Діва має контролювати кожну сферу життя, включаючи здоровий спосіб життя. Страви, приготовані за перевіреними рецептами, зазвичай мають відповідну калорійність і добре збалансовані. Однак, зважаючи на те, що Діва веде малорухливий спосіб життя, їй слід перейти на вегетаріанську дієту.

Терези

Терези, як і Близнюки та Водолії, знаходяться під впливом стихії повітря, а це означає щільний графік та відсутність часу на раціональне харчування. У меню Терезів повинна переважати райдужна дієта, що складається з овочів та фруктів. Що це означає? Кожному дню тижня відповідає свій колір: жовтий понеділок, червоний вівторок, синя середа, зелений четвер, помаранчева п'ятниця, фіолетова субота та рожева неділя.

Скорпіон

Скорпіон — індивідуаліст, який не піддається тенденціям, у тому числі й у питаннях здорового харчування. Харчується нерегулярно, меню збудовано переважно на напівфабрикатах або готових стравах фаст-фуду, що має неприємні наслідки у вигляді проблем із шлунком та порушень ваги. Враховуючи його характер, слід використовувати продукти, що активують гормон щастя.

Стрілець

Відсутність помірності – один із головних гріхів Стрільця. Він відмовляється від солодощів, смаженого м'яса та алкоголю, і лікарі б'ють на сполох. Якщо він вчасно не змінить своїх звичок, то може зіткнутися з серйозними проблемами зі здоров'ям. Рекомендується середземноморська дієта, вживання продуктів місцевого виробництва та обмеження червоного м'яса. Риба, морепродукти та меню, багате на овочі, повинні сприяти правильному обміну речовин.

Козеріг

Раціоналіст ближче до землі, ніж до неба. На жаль, його традиційний підхід до харчування не сприяє здоров'ю. Козерогу слід вибрати дієту MIND. Рекомендується людям, які багато часу присвячують роботі та живуть під великим тиском. Такий спосіб харчування вимагає чимало зусиль та ідеально вписується у поведінку Козерога.

Водолій

Водолій особливо схильний до анемії. Не дивно, адже він ставиться до їжі як неминучого зла. Введення напіврідких страв – коктейлів, смузі, супів-купажів може допомогти змінити шкідливі звички. Легка дієта, багата на зернові продукти та овочі, що містить вітаміни А, В і С, що зміцнює імунітет організму, – найкращий вибір.

Риби

Риби часто страждають від компульсії і використовують їжу, щоб регулювати свої емоції. Таким чином вони борються з негативними почуттями, винагороджують себе, а потім відчувають докори совісті. Вони схильні до розладів харчової поведінки, тому для них важливе регулярне харчування. Постарайтеся дотримуватися плану п'ятиразового харчування і уникайте перекусів продуктами, що містять прості цукри, і фаст-фудом.

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