Як зубну пасту використати в побуті: незвичні способи

Зубна паста, найважливіший засіб гігієни, приховує в собі неймовірний потенціал, який не обмежується лише доглядом за порожниною рота. Зубна паста здатна виводити плями та усувати неприємний запах. UAportal розповідає про її універсальне застосування в побуті.

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Чищення ювелірних прикрас

Коли справа доходить до чищення ювелірних прикрас, зубна паста є дієвим варіантом. Нанесіть невелику кількість засобу на м'яку вологу щітку і обережно почистіть. Попрощайтеся з непривабливим нальотом і отримайте сяючий блиск.

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Чищення кранів та меблів

У сфері домашніх справ зубна паста може навіть замінити соду або оцет при очищенні хромованих кранів. Також вона допомагає очистити стійкі плями від маркера на меблях.

Усунення запахів

Уявіть собі таку ситуацію: після того, як ви нарізали ножем цибулю або часник, вам потрібно нарізати кремовий торт. Однак деякі ножі мають властивість вбирати запахи, що може стати небажаним сюрпризом. Помивши його зубною пастою, ви зможете розпрощатися зі стійкими запахами.

Більше того, зубна паста чудово підходить для миття рук після приготування страв на кухні. Також її ефективність поширюється на столове срібло та кухонне приладдя.

Чищення підошви

Мало хто знає, що зубна паста здатна відновлювати підошву спортивного взуття. Після енергійної пробіжки вона може допомогти повернути підошві первісний вигляд. Для цього може знадобитися достатня кількість зубної пасти та стара щітка, але результати, безсумнівно, варті того.

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