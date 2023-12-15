Як знак зодіаку впливає на характер дитини: ці факти здивують батьків!

Дата народження людини дуже впливає на її життя – і буквально з перших днів життя малюка у нього починають проявлятися деякі риси, пов'язані зі знаком зодіаку, стверджують астрологи. Читайте детальніше!

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Діти Лев, Овен та Козеріг дуже вимогливі. Вони забирають буквально всю увагу батьків, змушуючи виконувати їхнє побажання. Незважаючи на те, що уродженцям знаків подобається домінувати, вони також часто щедрі, амбітні та чуйні.

У старшому віці вони захочуть одягатися за останніми тенденціями моди, тому не дивуйтесь черговому проханню купити новий одяг та аксесуари. Люди, народжені під цими знаками, не бояться висловлювати свою думку, що може призвести до конфліктів з вчителями або іншими членами сім'ї.

Дітям Ракам, Близнюкам та Стрільцям може знадобитися багато спокою та уваги. Вони сором'язливі та часто приймають негативні коментарі близько до серця. Коли вони ще немовлята, у вас може скластися враження, що їх неможливо вкласти спати – вони можуть прагнути близькості та безпеки в обіймах батьків. Серед однолітків вони часом проявляють мало впевненості у собі.

У дітей Дів, Тельця та Риб, здається, все заплановано ще в ранньому дитинстві. Вони чітко кажуть, ким хочуть стати у майбутньому, і знають, що для цього їм потрібно багато вчитися. Хоча Рибам іноді подобається витати у хмарах, вони прагнуть успіху в майбутньому. Люди цих знаків зодіаку люблять тварин, а найкращим другом для них стане собака чи кішка. Зазвичай вони не мають серйозних проблем з освітою – уродженці знаку йдуть по життю з усмішкою на обличчі.

Терези, Козероги та Водолії зазвичай вважаються чарівними дітьми, ніжними та веселими. Люди цих знаків зодіаку часто почуваються добре серед приємних речей та насолоджуються зі смаком оформленою кімнатою, яка може стати їхнім прихистком. Вони вимагають багато спокою і не люблять слухати суперечки, що чинить на них негативний вплив. Фізика та математика не повинні представляти для них серйозних проблем.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.