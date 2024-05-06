Як захистити помідори від фітофтори та отримати гарний врожай

Отримати гарний урожай томатів – мрія кожного городника. Однак помідори схильні до різних захворювань, серед яких фітофтора є однією з найнебезпечніших. UAportal поділився бюджетним рішенням для боротьби з нею.

Фітофтора становить значну загрозу не тільки для томатів, а й для інших рослин сімейства пасльонових. Боротьба з цією хворобою може бути складним завданням. Досвідчені садівники з великим успіхом використовують йод – легкодоступний аптечний продукт, який постійно доводить свою ефективність.

Якщо ви шукаєте швидкий і ефективний спосіб усунення фітофтори з ваших помідорів, виконайте ці прості кроки:

1. Змішайте 20 крапель йоду з 10 літрами чистої води. Переконайтеся, що вода не містить домішок, оскільки забруднена вода може зашкодити рослинам.

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2. Нанесіть розчин за допомогою обприскувача, приділяючи особливу увагу нижній частині стебла та листю. Також рекомендується розпилити частину суміші на ґрунт під рослиною.

3. Повторюйте цей процес раз на тиждень або після дощу. Фітофтора процвітає в умовах високої вологості, тому дуже важливо підтримувати постійний графік підживлення.

Важливі поради:

– Не перевищуйте рекомендовану дозу йоду, оскільки його надлишок може зашкодити рослинам.

– Під час роботи з розчином йоду одягайте захисні рукавички та фартух, щоб забезпечити свою безпеку.

– Якщо ви помітили рослини, вже уражені фітофторою, негайно видаліть і утилізуйте їх подалі від вашого городу. Правильна утилізація заражених стебел має вирішальне значення для запобігання поширенню хвороби, і ідеальним рішенням є їх спалення.

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