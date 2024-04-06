Як вивести плями від іржі зі світлого одягу: 3 практичних лайфхаки

Багато людей стикаються з проблемою виведення плям іржі зі світлого одягу. UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть досягти відмінних результатів.

Оцет і розчин харчової соди

Ефективним методом видалення плям іржі зі світлого одягу є створення пасти з рівних частин білого оцту та харчової соди. Перед тим, як наносити безпосередньо на пляму, її слід змочити водою.

Необхідно залишити пасту на тканині приблизно на 30 хвилин. Забруднену ділянку слід обережно почистити старою зубною щіткою, а потім прополоскати теплою водою, та випрати, як зазвичай.

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Лимонний сік і сіль

Ще один корисний лайфхак для видалення плям іржі зі світлого одягу полягає у використанні лимонного соку і солі. Необхідно просочити місце забруднення свіжим лимонним соком, вичавивши його на уражену ділянку.

На тканину потрібно посипати велику кількість солі і залишити одяг на кілька годин. Після закінчення зазначеного часу місце слід протерти чистою ганчіркою, а потім випрати річ відповідно до інструкцій з догляду за нею.

Замочування перекисом водню

Для боротьби зі стійкими плямами іржі на світлому одязі спробуйте замочити річ у розчині з рівних частин перекису водню та води. Наповніть таз або відро розчином перекису водню та води і занурте в нього забруднений одяг, переконавшись, що він повністю покритий сумішшю. Після полоскання його слід випрати у звичайному режимі.

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