5 простих і доступних способів видалити жирні плями з тканини

Жирні плями на одязі можуть розчаровувати, але для їх усунення не завжди потрібні дорогі засоби побутової хімії. UAportal розповів, що ви можете ефективно видалити їх за допомогою доступних засобів, які є у вашому домі.

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1. Засіб для миття посуду

Візьміть засіб для миття посуду і нанесіть невелику кількість безпосередньо на забруднену ділянку. Акуратно втирайте його. Якщо пляма не зникає протягом 20 хвилин, спробуйте ще раз.

2. Шампунь

Виберіть спеціально розроблений шампунь для жирного волосся. Змочіть ганчірку і додайте пару крапель шампуню. Залиште його на плямі приблизно на 30 хвилин, а потім обережно потріть ділянку. Знежирювальні властивості шампуню допоможуть ефективно вивести бруд.

3. Папір

Для цього методу вам знадобляться два аркуші паперу. Покладіть один аркуш під забруднену ділянку, а інший – зверху. Проведіть гарячою праскою по одягу. Коли тепло передасться паперу, він підніме жир з тканини, залишивши її без плям.

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4. Сіль

Метод з сіллю найкраще підходить для свіжих жирних плям. Просто рясно посипте нею пляму і обережно втирайте її та залиште на тканині на 20-30 хвилин. У результаті пляма значно зменшиться.

5. Господарське мило

Нанесіть господарське мило безпосередньо на жирну пляму і залиште на кілька годин. Для більшої ефективності посипте його цукром, а потім закиньте річ у пральну машину. Поєднання мила, цукру та звичайного циклу прання допоможе повністю вивести пляму.

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