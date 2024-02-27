Як вирощувати фрукти та ягоди при недостатньому освітленні: дієві поради

Вирощування фруктів і ягід можливе за допомогою спеціальних заходів, спрямованих на оптимізацію росту в умовах недостатньої освітленості. UAportal дізнався про методи, які будуть корисними для тих, хто хоче вирощувати ці рослини в умовах обмеженого освітлення.

Відео дня

Вибір правильних сортів

Оберіть сорти, спеціально виведені для процвітання в умовах низької освітленості. Відомо, що такі сорти, як альпійська суниця, певні види лохини та малина є стійкішими до низької освітленості. Відбір сортів, які добре підходять для вирощування в затіненому місці, має важливе значення для максимізації врожаю та якості продукції.

Належний ґрунт та підживлення

Використання високоякісної ґрунтової суміші з додаванням органічних речовин забезпечить рослини необхідними поживними речовинами. Крім того, використання органічних добрив і добавок, таких як компост або рідкі морські водорості, підтримає здоровий ріст і підвищить стійкість до хвороб і шкідників. Для підтримки росту рослин, важливо встановити регулярний графік поливу, щоб ґрунт залишався постійно вологим, але не перезволоженим.

Обрізка та догляд

Регулярна обрізка й догляд необхідні для фруктів і ягід, що вирощуються в умовах низької освітленості. Обрізаючи, формуючи та видаляючи відмерлі або хворі частини, підтримуйте рослини в здоровому стані, сприяючи тим самим кращій циркуляції повітря та розподілу світла.

Раніше UAportal розповідав, як підготувати насіння перцю та томатів до посіву.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!