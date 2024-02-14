Як підготувати насіння перцю та томатів до посіву: важливі нюанси

Хочете виростити міцну та здорову розсаду перцю? Тоді важливо правильно підготувати насіння! Один із найважливіших етапів підготовки – знезараження.

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Який би спосіб ви не вибрали, пам'ятайте, що знезараження – це важливий етап підготовки насіння перцю до посіву, який допоможе вам виростити здорову та міцну розсаду, пише prostoway.

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Чому це так важливо?

Насіння може бути заражене патогенами, які потім вразять розсаду.

Знезараження допоможе знищити ці патогени та захистити ваші рослини.

Існує кілька способів знезараження насіння перцю:

1. Хлоргексидин:

Замочіть насіння в розчині хлоргексидину на 5 хвилин.

Дайте йому обсохнути на марлі.

Зберігайте в сухому місці.

2. Марганцівка:

Приготуйте концентрований розчин марганцівки (темно-фіолетового кольору).

Додайте ½ чайної ложки марганцівки на склянку теплої води.

Замочіть насіння в розчині на 5 хвилин.

Висушіть і зберігайте в сухому місці.

Після знезараження насіння можна проростити або одразу висіяти в ґрунт.

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