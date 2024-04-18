Як обрати якісну яловичину: основні поради та рекомендації

При купівлі яловичини важливо обрати лише найсвіжішу. UAportal дізнався, як знання про правильний колір, запах та текстуру м'яса допоможуть знайти якісний продукт.

Колір

При виборі свіжої яловичини важливо звернути увагу на її колір. Слід шукати яскраву вишнево-червоне м'ясо, з білими або кремовими прошарками жиру. Бажано уникати яловичини коричневого відтінку.

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З яких частин тіла вирізане м'ясо

Різні частини яловичини мають різний смак і ніжність. Для тих, хто шукає ніжну за смаком, рекомендуються вирізка або рибай. Для більш ароматного м'яса бажано обрати ошийок або грудину.

Класифікація м'яса

Яловичину класифікують залежно від її якості та консистенції, починаючи від вищого сорту і закінчуючи селективним та стандартним. Яловичина вищого ґатунку має мармурову структуру, тоді як сорти Select і Standard є більш пісними.

Запах

Свіжа яловичина повинна мати приємний нерізкий запах. Слід уникати яловичини з кислим, хімічним або гнилим ароматом. Крім того, якщо від яловичини сильно пахнитиме аміаком, її слід уникати, оскільки це може бути ознакою псування.

Запитуйте про продукт у м'ясників

Не соромтеся запитувати у м'ясника рекомендації або деталі щодо яловичини. Він може надати цінну інформацію про те, як найкраще нарізати м'ясо для певних страв, поради щодо зберігання.

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