Як пора року, коли ви народилися, впливає на ваш характер: ці факти можуть здивувати

Пора року, коли народилася людина, значною мірою впливає на її характер. І це підтверджують не лише астрологи, а й вчені. Ось що вони кажуть!

Відео дня

Весна

У народжених навесні багато енергії – вони позитивні та діють на високій швидкості, імпульсивні та готові до змін та всього нового, що піднесе життя. Однак все не так райдужно, як може здатися: моменти смутку у них трапляються частіше, ніж у людей, які народилися в інші пори року.

Літо

Божевільне літо означає шалене життя для людей, народжених у цей період. Вони можуть страждати від частих перепадів настрою – ще хвилину тому сміялися, а вже плачуть. Але депресія у них не триває місяцями, а швидко змінюється моментами ейфорії.

Осінь

Народжені восени дуже чутливі та уразливі. Але ще - мстиві і точно не забудуть поганих слів, сказаних на свою адресу. З ними варто бути обережнішими, якщо ви не хочете нажити собі небезпечних ворогів.

Зима

Народжені взимку стриманіші і менш дратівливі, ніж ті, хто з'явився на світ у теплу пору року. Їм властиво ставитись до речей спокійно. Крім того, вони найчастіше досягають успіху в шоу-бізнесі.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.