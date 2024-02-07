Як відновити дихання після тренування: 5 дієвих порад

Відчуття прискореного серцебиття та задишки після інтенсивного тренування – цілком нормальне явище. Зокрема, задишка також може свідчити про те, що рівень навантаження був занадто інтенсивним або відпочинок між вправами був недостатнім. Щоб ефективно контролювати дихання під час і після фізичних навантажень, UAportal дає наступні рекомендації.

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1. Практикуйте ритмічне дихання

Хоча це може здатися простим, підтримка постійного ритму дихання має велике значення. Рекомендується встановити схему дихання ще до завершення тренування. Під час бігу зосередьтеся на пошуку зручного кроку для видиху, як правило, на третьому або четвертому кроці.

2. Глибокі вдихи та повні видихи

Обирайте плавне та безперервне дихання. Глибоко вдихайте, щоб забезпечити легені достатньою кількістю кисню, і повністю видихайте.

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3. Підтримуйте правильну поставу

Під час тренування важливо тримати спину прямо, щоб полегшити дихання та насичення організму киснем.

4. Носове дихання

За можливості дихайте носом під час і після фізичної активності. Однак, якщо вам важко, можна ненадовго перейти на дихання ротом.

5. Прийміть відповідну позу для відновлення

Після завершення тренування прийміть певну позу, яка сприяє відновленню. Покладіть руки за голову або злегка нахиліться вперед, поклавши долоні на коліна.

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