Як повернути смак тепличним помідорам: 3 ефективні лайфхаки

У міжсезоння магазинним помідорам часто бракує смаку та аромату, які ми асоціюємо з цим соковитим овочем. Однак, якщо вам попалася партія несмачних плодів, не засмучуйтеся! UAportal підготував три корисні лайфхаки, як перетворити такі помідори на соковиті делікатеси.

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Маринування

Почніть з того, що помийте помідори, видаліть плодоніжки та наріжте їх на порційні шматочки відповідного розміру для обраного вами рецепту. Потім посипте сумішшю цукру і солі.

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Збризніть рослинною олією, щоб покращити смакові якості. Якщо ви плануєте додати помідори в салат або як гарнір, приправте їх ароматними спеціями або свіжою зеленню, щоб покращити загальне смакове враження.

Гаряча вода

Помістіть помідори у відповідну ємність і обережно залийте їх гарячою водою - переконайтеся, що температура води не перевищує 50 градусів за Цельсієм. Залиште їх в гарячій воді приблизно на 5 хвилин. Після цього дайте помідорам охолонути, наповнившись смаком.

Додайте трави

Помідори чудово гармонують з додаванням листя базиліка або естрагону, а також свіжого кропу, петрушки або м'яти. Якщо попередні методи не дали бажаних результатів, саме час скористатися цими природними підсилювачами смаку.

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