Як повернути блиск ювелірним прикрасам: три корисні поради

Відновити блиск ювелірних прикрас можна за допомогою різних практичних та ефективних методів, не ризикуючи при цьому пошкодити дорогоцінні вироби. UAportal розповів про корисні поради, які допоможуть вам у цьому.

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Зубна щітка та паста

Невелику кількість зубної пасти нанесіть на стару зубну щітку та акуратно почистьте прикрасу, приділяючи особливу увагу складним деталям і важкодоступним місцям. Її м'які абразивні властивості видалять потемніння та повернуть блиск тьмяним ювелірним виробам. Після чищення, дуже важливо ретельно промити прикраси водою та переконатися, що вони повністю висохли, перш ніж носити або зберігати їх.

Харчова сода

Для більш стійких потьмянінь або нальотів, допоможе цей метод. Невелику кількість харчової соди слід змішати з теплою водою та замочити прикраси на 10-15 хвилин. Після цього, слід обережно почистити зубною щіткою з м'якою щетиною, щоб видалити залишки потемніння, а потім ретельно промити й висушити.

М'який мильний розчин

Іноді для відновлення блиску ювелірних виробів достатньо м'якого розчину м'якого мила й теплої води. Прикрасу можна занурити в мильний розчин і тканиною або щіткою обережно почистити поверхню. Важливо повністю промити прикраси й висушити їх перед носінням або зберіганням, щоб запобігти будь-яким пошкодженням.

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