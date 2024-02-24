Як швидко висушити промокле взуття: 5 корисних порад

Коли взуття наскрізь промокає, необхідно застосовувати ефективні методи сушіння. UAportal підготував п'ять порад, які можуть допомогти швидко та ефективно висушити черевики.

Відео дня

Газета

Коли ваше взуття наскрізь промокло, відмінний спосіб висушити його – набити зім'ятою газетою. Вона вбере зайву вологу і допоможе прискорити процес сушіння. Важливо регулярно міняти газету, щоб вона продовжувала ефективно вбирати воду.

Вентилятор

Ще один ефективний спосіб сушіння мокрого взуття – використання вентилятора. Розміщення черевиків перед вентилятором допоможе циркулювати повітрю навколо них, прискорюючи процес випаровування.

Читайте також: Навіщо класти поліетиленовий пакет у машинку під час прання

Силікагель

Пакети з силікагелем, які часто можна знайти в упаковках для електроніки або взуття, можна перепрофілювати для сушіння. Помістивши кілька таких пакетів всередину, ви вберете зайву вологу. Це зручний та ефективний метод сушіння взуття, особливо в ситуаціях, коли інші способи можуть бути недоступні.

Сушарка для взуття

Придбання сушарки для взуття може стати цінним рішенням. Вона використовує м'яке тепло і повітряний потік. Цей метод особливо корисний для тих, хто часто займається активним відпочинком на природі, наприклад, пішим туризмом або катанням на лижах, де мокре взуття – звичайне явище.

Сода

Харчова сода не тільки ефективно поглинає запахи, але й може допомогти висушити мокре взуття. Насипте велику кількість всередину взуття, щоб поглинути зайву вологу і нейтралізувати будь-який запах.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!