Як збільшити врожай смородини: поради від садівників

Кожен садівник використовує власні методи підживлення різних дерев і кущів. UAportal підготував кілька порад, які допоможуть підвищити врожайність смородини.

Час для внесення добрив

Навесні смородина потребує як органічних, так і мінеральних добрив, які можна вносити як безпосередньо під коріння, так і шляхом обприскування. Щоб забезпечити рослинам достатнє живлення, необхідно удобрювати їх кілька разів протягом осені та весни, причому для кожного етапу існують свої специфічні вимоги.

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При весняній посадці кущів смородини рекомендується збагатити посадкову яму сумішшю перегною, ґрунту і жмені мінеральних добрив, що містять необхідний калій і фосфор. Для досягнення оптимальних результатів дуже важливо удобрювати смородину навесні, оскільки в цей час рослини активно поглинають необхідні речовини із землі.

Перше підживлення має відбутися на початку цвітіння або при розпусканні бруньок. Друге внесення рекомендується під час формування ягід, а деякі садівники пропонують провести третє підживлення в липні, коли ягоди дозрівають.

Як вносити добрива

Навесні бажано використовувати комплексні мінеральні добрива, збагачені достатнім вмістом азоту, фосфору, калію та заліза. Що стосується органічних, то популярним і корисним є картопляне лушпиння.

Картопляне лушпиння містить безліч поживних речовин і важливих мікроелементів, необхідних для оптимального росту і розвитку рослин. Це природне джерело крохмалю, глюкози, заліза, магнію і навіть фтору. Фосфор, що міститься в лушпинні, значно стимулює розвиток кореневої системи та покращує цвітіння.

Крім того, крохмаль, глюкоза і калій підвищують соковитість і солодкість ягід смородини. Найкраще те, що картопляне лушпиння є доступним добривом, адже для його використання потрібно лише зібрати лушпиння, накопичене протягом тривалого періоду часу.

Однак перед тим, як використовувати картопляне лушпиння, воно повинно пройти термічну обробку. Сире може містити шкідливі речовини, такі як бактерії або грибки, а також може проростати. Ви можете висушити його в духовці при температурі від 80 до 100 градусів. Тоді подрібнити і прикопати біля коріння.

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