Як збільшити термін служби акумулятора: Поради автомобілістам

UAportal підготував декілька порад для власників транспортних засобів. Дізнайтеся про ефективні поради, які допоможуть продовжити термін служби акумулятора автомобіля.

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Вимкнення зайвої електроніки

Щоб подовжити термін служби акумулятора вашого автомобіля, важливо звести до мінімуму використання електронних аксесуарів при вимкненому двигуні. Це включає в себе вимкнення фар, освітлення салону та аудіосистеми, коли автомобіль припаркований.

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Уникайте коротких поїздок

Уникання частих коротких поїздок має ключове значення для продовження терміну служби акумулятора автомобіля. Короткі поїздки не дають акумулятору достатньо часу для повного заряджання, що призводить до поступового зменшення його потужності з часом.

Регулярна перевірка

Необхідно періодично перевіряти батарею на наявність ознак пошкодження або погіршення стану. Регулярне технічне обслуговування, таке як очищення клем акумулятора та забезпечення належного кріплення, також має важливе значення для збільшення терміну служби та продуктивності акумулятора.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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