Бюджетно та з комфортом: Названо 5 найпопулярніших зимових лайфхаків для водіїв авто

Зима приносить з собою безліч неприємностей для водіїв, включаючи запітнілі вікна, ожеледицю та примерзлий лід. Однак існують прості та економні (а іноді й абсолютно безкоштовні) лайфхаки, які можуть врятувати вас від непорозумінь під час зимових негод.

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Про це повідомляє Motor Biscuit. З цими простими порадами ви зможете більш ефективно керувати своїм автомобілем взимку, уникнути непорозумінь та полегшити собі життя під час холодної пори року.

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Використовуйте котячий наповнювач та шкарпетки для уникнення запотівання вікон. Звичайні шкарпетки або легінси, наповнені котячим наповнювачем, можуть стати ефективним засобом проти конденсації. Котячий наповнювач вбирає вологу, запобігаючи утворенню конденсату на вікнах. Залиште такі наповнені шкарпетки під приладовою панеллю на ніч, щоб уникнути запотівання лобового скла і навіть задніх вікон. Паркуйте авто на сході для природного розморожування. Якщо можливо, паркуйте автомобіль "обличчям" до сходу сонця. Це дозволить лобовому склу спрямовуватися проти сонця на світанку, забезпечуючи природне розморожування скла та вікон. Використовуйте котячий наповнювач як інструмент для виїзду зі снігу. Коли ви застрягли у сніговому заносі, просто висипте котячий наповнювач під шину та повільно натискайте на газ. Це допоможе забезпечити додатковий тяговий опір та допоможе автомобілю виїхати з ускладненої ситуації. Використовуйте дезінфікуючий засіб для рук для розморожування замків. Перед вставленням ключа у замок в холодну погоду, нанесіть трохи дезінфікуючого засобу для рук на ключ. Спирт в засобі швидко розтопить лід усередині замка, запобігаючи його замерзанню. Використовуйте WD-40 для розморожування та захисту замків. WD-40, аерозоль, створений для запобігання корозії, може бути ефективним засобом для розморожування та захисту замків. Полосканням WD-40 у замерзлі замки може запобігти їх подальшому замерзанню.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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