Як покращити смак страв: Кулінарні лайфхаки від досвідчених господинь

Кулінарія – це не просто навичка, а ціла наука, яка включає в себе безліч нюансів і секретів. UAportal розповів про лайфхаки, які допоможуть покращити здібності та полегшити приготування їжі незалежно від того, чи ви новачок, чи досвідчений кухар.

Відео дня

Правильно додавайте сіль

Будьте обережні, використовуючи сіль у своїх рецептах. Дуже важливо уникати додавання її до певних інгредієнтів у невідповідний час. Наприклад, якщо посолити печінку на початку або в середині приготування, вона може стати жорсткою і неапетитною.

Читайте також: Господині розповіли рецепт омлету з кабачками на сніданок

Маринування курки

Замаринуйте курку в ароматному соусі щонайменше на тридцять хвилин, а не готуйте її відразу. Ви будете приємно здивовані покращеним смаком та ніжністю м'яса.

Рятуємо пересолений суп

Ми всі стикалися з неприємною ситуацією, коли випадково пересолили каструлю супу. Однак замість того, щоб починати все з нуля, є чудовий лайфхак. Візьміть шматок марлі та наповніть його недовареним рисом. Опустіть його у каструлю, і рис діятиме як абсорбент, відновлюючи баланс смаку вашого супу.

Радимо також звернути увагу на рецепт тушкованої картоплі з м‘ясом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!