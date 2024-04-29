Як покращити якість питної води: три прості лайфхаки

Способи покращення якості води мають вирішальне значення для загального благополуччя. UAportal дізнався про практичні поради, які допоможуть вам у цьому.

Активоване вугілля

Цей лайфхак полягає в тому, щоб помістити активоване вугілля в пакет або контейнер і пропустити через нього воду. Коли вода проходить через вугілля, воно поглинає забруднювачі та покращує смак і запах.

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Лимон

Додавання кількох крапель лимонного соку у воду може допомогти поліпшити її якість, підвищивши лужність і покращивши смак. Лимонний сік містить кислоту, яка має природні антибактеріальні властивості, що допомагають зменшити кількість шкідливих мікроорганізмів у воді.

Кип'ятіння

Очищення питної води можна досягти шляхом кип'ятіння перед споживанням, оскільки цей процес усуває шкідливі бактерії, віруси та паразити. Це особливо корисно в ситуаціях обмеженого доступу до чистої води, наприклад, під час кемпінгу або подорожі. Доведення води до кипіння принаймні протягом однієї хвилини забезпечує ретельне очищення, що дозволяє отримати безпечну питну воду.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі.

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