Як створити природний ароматизатор для дому: три прості способи

Шукаєте натуральні способи підтримувати свіжий і приємний запах в оселі? UAportal дізнався про практичні і прості у виконанні поради, які допоможуть створити чудові натуральні аромати.

Спрей зі шкірки цитрусових

Перш за все, збережіть шкірки лимонів, апельсинів та інших цитрусових і поставте їх у каструлю з водою на плиті. Потім залиште воду зі шкірками цитрусових кипіти на кілька годин, щоб олії з цитрусових потрапили у воду. Коли вода охолоне, ви можете перелити її в розпилювач і використовувати для освіження повітря.

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Трав'яні пакетики

Зберіть улюблені ароматичні трави та квіти, такі як лаванда, пелюстки троянд або сушене листя евкаліпта, і помістіть їх у невеликі повітропроникні пакетики-саше. Потім ці пакетики можна покласти в шухляди, повісити в шафу або розставити в різних місцях будинку.

Змішування приправ

Інгредієнти, такі як палички кориці, гвоздика, ванільний екстракт і свіжий розмарин, слід змішати в каструлі з водою і поставити суміш на плиту варитися на повільному вогні. Коли суміш нагріється, вона поширить приємний аромат по всьому будинку.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі.

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