Як зберегти взуття з тканини чистим і доглянутим: корисні поради, які точно стануть у пригоді

Коли йдеться про підтримку чистоти літнього взуття з тканини, застосування ефективних методів чищення має важливе значення. UAportal розповів про практичні й прості способи чищення, завдяки яким ваше взуття буде у відмінному стані протягом усього літнього сезону.

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М'яка щітка

Візьміть м'яку щітку або зубну щітку для чищення поверхні взуття, щоб видалити бруд і плями. Робіть кругові рухи, щоб не пошкодити матеріал. Після цього, протріть взуття вологою ганчіркою, щоб видалити залишки бруду.

Точкове чищення

Стійкі плями можна видалити за допомогою мийного засобу. Для цього, необхідно змішати мило з водою та, за допомогою м'якої ганчірки, протерти потрібну ділянку. Акуратно втирайте розчин у забруднення, а потім витріть залишки засобу чистою вологою тканиною. Обов'язково просушіть взуття на свіжому повітрі.

Машинне прання

Літнє взуття з тканини, яке можна прати в пральній машині, слід помістити в сітчастий мішок для білизни й випрати на делікатному режимі. Щоб не пошкодити матеріал, використовуйте м'який мийний засіб і холодну воду. Після прання, дайте взуттю висохнути на повітрі.

Спрей для виведення плям

Якщо на вашому взутті є стійкі плями, використовуйте спеціальний засіб для виведення плям. Уважно дотримуйтесь інструкцій на засобі та нанесіть спрей на необхідні ділянки. Потім залиште його на рекомендований час і витріть чистою вологою ганчіркою.

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