Три прості способи усунути запах вогкості з рушників

Рушники є в кожному будинку, вони використовуються на кухні, у ванній. Нерідко виникає проблема, коли рушники починають неприємно пахнути.

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Це стається, якщо рушники не можуть просохнути повністю перед тим, як їх скласти. Це може призвести до розвитку бактерій і неприємного запаху, пише santeplusmag.

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Як прибрати запахи з рушників:

1. Нашатирний спирт: Налийте воду у відро і додайте кришку нашатирного спирту. Замочіть рушники в розчині на 30 хвилин. Промийте рушники й висушіть їх на повітрі.

2. Білий оцет: Нагрійте воду й додайте 2 склянки білого оцту. Замочіть рушники в розчині на годину. Виперіть рушники з рідким миючим засобом і висушіть їх.

3. Відбілювач: Налийте велику кількість холодної води у відро і додайте столову ложку відбілювача. Замочіть рушники в розчині на 20 хвилин. Промийте рушники й висушіть їх.

Важливо: Перед використанням будь-якого з цих методів перевірте етикетку на своїх рушниках, щоб переконатися, що вони безпечні для використання.

Використовуйте рукавички при роботі з нашатирним спиртом або відбілювачем.

Ретельно провітрюйте ванну кімнату, де ви сушите рушники.

Завдяки цим простим порадам ви зможете легко позбутися неприємних запахів з рушників і зберегти їх свіжими та чистими.

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