Як собака з кішкою: названо знаки зодіаку, які не мають шансів на міцні стосунки

Протилежності притягуються? Астрологи стверджують, що так не завжди. Є знаки зодіаку, які точно не знайдуть спільну мову. Ось хто у списку!

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Рак та Терези

Хоча їхня чутливість і потреба у створенні міцних стосунків можуть притягувати один одного, у довгостроковій перспективі вони не мають шансів. Терези прагнуть будь-якою ціною до відкритості і вияву почуттів, а Рак стриманий і дещо обережний у заявах. Темперамент Терезів може придушити замкнутого Рака, а схильність Рака уникати конфліктів може зруйнувати потребу Терезів у спілкуванні.

Овен та Водолій

Люди з цієї пари можуть впливати один на одного, як ганчірка на бика. Незважаючи на те, що вони обоє біжать по життю в однаковому темпі, як тільки вони зупиняться, це може виявитися трохи складнішим. Владний Овен може, як і деякі інші, наступити на ногу Водолію, якому потрібна свобода. Там, де Водолій хоче свободи та простору, Овну зазвичай потрібно більше зобов'язань та близькості.

Лев та Скорпіон

Це дуже полум'яна пара, яка спочатку може здаватися ідеальною. Однак коли у стосунках виникає потреба у довгостроковому спілкуванні… все може піти під укіс. Темпераментний Лев схильний домінувати у суперечках та нав'язувати свою думку. У свою чергу, чутливий Скорпіон у такій ситуації найчастіше вирішує, що єдиний вихід – відступити чи напасти.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.