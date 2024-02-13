Як зробити домашній засіб для миття посуду: 5 ефективних порад

Засоби для прибирання, зокрема й для миття посуду, доступні в різних варіантах – від екологічно чистих до тих, що призначені для чутливої шкіри. UAportal розповів, що ви також можете зробити власний засіб для миття посуду, використовуючи легкодоступні інгредієнти.

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Харчова сода та дитяче мило

Для цього рецепта вам знадобиться 1 пачка харчової соди, 2 шматочки дитячого мила та 1 літр теплої води. Дрібно натріть дитяче мило, а потім змішайте його з содою і теплою водою. Використовуйте міксер, щоб досягти густої та однорідної консистенції.

Харчова сода та перекис водню

У ємності з розпилювачем змішайте 0,5 л гарячої води, 2 столові ложки харчової соди і 2 столові ложки перекису водню. Ретельно перемішайте суміш, і вона готова до використання.

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Господарське мило, сода і сіль

Візьміть 1/4 частину господарського мила і розчиніть його в 1 склянці окропу. Потім додайте 3 столові ложки соди і 1 столову ложку солі. Все добре перемішайте до повного поєднання. Процідіть суміш і перелийте її у пляшку для зручного використання.

Гірчичний порошок і харчова сода

Цей спосіб використовується на професійних кухнях і полягає в тому, що 1 столову ложку гірчичного порошку і 1 столову ложку харчової соди розчиняють в 1 склянці гарячої води. Змішайте інгредієнти до повного розчинення.

Гірчичний порошок, лимонна кислота, сода та сіль

Для цього варіанту змішайте 5 столових ложок гірчичного порошку з 1 столовою ложкою лимонної кислоти, 7 столовими ложками харчової соди та 1 столовою ложкою кухонної солі. Ця суміш не потребує води і може використовуватися безпосередньо як засіб для чищення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому не потрібно мити посуд у гостях.

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