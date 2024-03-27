Як зробити ароматичний дифузор своїми руками: ефективні поради

Дізнайтеся, як зробити ароматичний дифузор для свого житлового простору за допомогою простих та ефективних методів. UAportal поділився секретами його створення.

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Ефірні олії

Виберіть улюблену ефірну олію, наприклад, лаванду, евкаліпт або цитрусові, а потім змішайте 25-30 крапель з 1/4 склянки води і 1/4 склянки міцного спирту в невеликій скляній пляшці. Додайте до пляшки ротанговий очерет або бамбукові шпажки і залиште їх на кілька годин для повного просочення. Час від часу перевертайте очерет або шпажки, щоб розповсюдити аромат по всій квартирі, і оновлюйте розчин кожні кілька тижнів.

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Палички кориці та ефірних олій

Візьміть кілька паличок кориці і покладіть їх у невелику скляну баночку. Потім додайте трохи улюбленої ефірної олії безпосередньо на палички. Аромат ефірної олії поглинеться паличками кориці, створюючи природний і стійкий дифузор для оселі.

Цитрусова шкірка і трави

Ароматичний дифузор для квартири також можна зробити, використовуючи залишки цитрусових шкірок і сушені трави. Коли шкірки і трави висохнуть, вони поширюватимуть освіжаючий аромат, діючи як ароматний дифузор для квартири.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктівароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійкі запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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