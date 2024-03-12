Як різні знаки зодіаку справляються із труднощами: гороскоп

Життя не завжди складається з радості – і всі це чудово знають. Ми не можемо вплинути на те, що станеться, але завдяки астрології здатні дізнатися, як конкретний знак зодіаку переживає важкі моменти.

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Овни не вміють самостійно долати проблеми, вони губляться і стають як діти. Їм самим потрібна допомога.

У скрутну хвилину Тельці стикаються з розчаруванням, багато що приймають на свій рахунок і тому замикаються в собі. Їм важко зберігати послідовність та контроль.

Коли трапляється криза – Близнята замикаються у собі або стають бездіяльними. Вони сподіваються, що хтось інший вирішить за них усі їхні проблеми.

Ракам легше вирішувати проблеми, аніж іншим. Вони часто намагаються подолати труднощі самостійно.

Леви такі ж, як Овни: що складніша ситуація, то гірше для них. Їм важко справлятися з проблемами та труднощами.

Діви-перфекціоністи намагаються впоратися з труднощами самостійно, оскільки вважають прохання про підтримку ознакою невдачі чи слабкості.

Терези уникають конфліктів за будь-яку ціну, воліючи йти в себе, а не боротися. Вони часто приховують свої проблеми, замість вирішувати їх.

Скорпіони схильні критикувати та засуджувати інших, тому не дивно, що у скрутні моменти вони зосереджуються на тому, що їм завдають біль.

Стрільці найкраще вміють висловлювати свої почуття, вони напрочуд швидко "переварюють" складності.

Козороги почуваються розгубленими та наляканими, коли їхній світ перевертається з ніг на голову. Їм потрібні інші, щоб упоратися з їхніми проблемами.

Щоб вийти зі складної ситуації, Водолії мають діяти самі, саме в цей момент вони найбільше обізнані про ситуацію. Вони – найбільша підтримка та допомога для себе.

Чуйні Риби часто поглинають проблеми інших і хочуть зцілити весь світ, вони переживають та мучать себе.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.