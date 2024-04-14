Як подовжити життя квітів у вазі: практичні поради

UAportal підготував три корисні лайфхаки, як подовжити життя квітів у вазі. Дізнайтеся, якими методами можна досягти цього.

Потрібно підрізати стебла і міняти воду

Щоб продовжити життя квітів, важливо підрізати стебла і міняти воду у вазі кожні кілька днів. Зріз стебел під кутом 45 градусів сприяє кращому поглинанню води і подовжує свіжість квітів.

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Правильне розміщення

Важливо тримати квіти подалі від фруктів і овочів. Вони виділяють газ етилен, який може призвести до того, що квіти зіпсуються швидше.

Розчин з цукру та оцту

Також, для подовження життя квітів можна додати розчин з цукру та оцту. Перед тим як ставити букет, потрібно змішати дві столові ложки цукру та білого оцту з водою у вазі.

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