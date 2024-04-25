Як продовжити життя зрізаних квітів: практичні поради

Продовження життя зрізаних квітів вимагає особливої уваги та зусиль. UAportal з'ясував, що, дотримуючись певних порад, букети збережуть свою свіжість на довгий період часу.

Правильний час доби

Зрізаючи квіти, важливо робити це рано вранці або пізно ввечері, коли квіти найбільш вологі. Це допоможе забезпечити довший термін зберігання квітів після їх зрізання. Уникайте зрізання квітів у спекотну погоду, оскільки вони можуть швидко зів'янути.

Використання гострих інструментів

Завжди використовуйте гострі ножиці для зрізання квітів. Тупі леза можуть розчавити стебла, що завадить квітам вбирати воду і залишатися свіжими.

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Зрізання стебел під кутом

Зрізайте стебла під кутом 45 градусів. Це збільшить площу поверхні для поглинання води, що продовжить їхнє життя у вазі.

Видалення зайвого листя

Перед тим, як поставити квіти у вазу, слід видалити зайве листя, яке буде занурене у воду. Це допоможе запобігти розмноженню бактерій у воді і довше зберегти квіти свіжими.

Використання квіткового консерванту

Щоб продовжити життя зрізаним квітам, бажано розглянути можливість використання квіткового консерванту у воді. Це допоможе підживити квіти і запобігти розмноженню бактерій. Для досягнення найкращих результатів слід ретельно дотримуватися інструкцій.

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