Як приготувати домашнє добриво для кімнатних рослин: поради експертів

Кімнатні рослини часто процвітають завдяки домашнім добривам, виготовленим з легкодоступних інгредієнтів. Насправді добре відомий продукт з місцевої аптеки може значно покращити цвітіння. UAportal розповів секрети підживлення рослин для яскравого цвітіння.

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Отже, ось що вам знадобиться:

1 чайна ложка (10 крапель) касторової олії, широко доступного продукту. Розчиніть касторову олію в 1 літрі води. Ретельно полийте цим розчином усі квіти у вашому домі. В ідеалі застосовувати це добриво на початку активного вегетаційного періоду.

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Касторова олія є доступною аптечною знахідкою, що робить її економічно вигідним рішенням, яке дає чудові результати.

Але як визначити, чи потребують ваші рослини додаткового живлення?

Зверніть увагу на ці ознаки:

1. Зміна кольору листя, наприклад, надмірна світлість або незвичні плями.

2. Стебла стають витягнутими і слабшими за структурою.

3. Зменшення росту протягом усього вегетаційного періоду, коли кожен новий лист менший за попередній.

4. Підвищена сприйнятливість до шкідників або хвороб, що свідчить про ослаблення захисних функцій рослини.

Додатково зверніть увагу на самі квіти. Поганий розвиток бутонів, малі розміри, передчасне в'янення або повна відсутність бутонів можуть свідчити про необхідність додаткового підживлення рослини.

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