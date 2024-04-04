Як правильно посіяти щавель, аби отримати гарний врожай

Весна – це час, щоб забезпечити своєчасну посадку всіх ваших овочів. UAportal розповідає, як правильно сіяти щавель.

Знання ідеального часу для посіву щавлю стає вирішальним. Цю траву можна висаджувати тричі на рік – навесні, влітку та перед самою зимою. Для досягнення оптимальних результатів найкращим часом для посадки щавлю вважається початок або середина квітня. Відзначте у своєму календарі такі дати, як 2, 3, 9, 12 або 13 квітня.

Щавель виявляється напрочуд невибагливим і здатним витримувати незначні коливання температури, які часто трапляються у квітні. Проте, він процвітає при частому поливі. Весняна пора з її природно вологим ґрунтом має додаткову перевагу – вона дає поштовх для росту саджанців.

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Процес посіву та догляду за щавлем напрочуд простий. Вам не доведеться проводити ретельну підготовку ґрунту або доглядати за розсадою перед посадкою. Замість цього зосередьтеся на виборі оптимальної ділянки з родючим ґрунтом, достатньою кількістю вологи та мінімальною кількістю бур'янів.

Підготуйте неглибокі борозни, глибиною близько 2 сантиметрів, і розташовуйте ряди на відстані приблизно 20 сантиметрів один від одного. Переконайтеся, що рядки достатньо зволожені, і акуратно висійте насіння щавлю, забезпечуючи щільне прилягання в рядках.

Після завершення початкової посадки вашим основним завданням стане регулярний полив під час посушливих періодів і проріджування – спочатку, коли з'являться листки, а далі через кілька тижнів. Пам'ятайте, що пересихання ґрунту може призвести до передчасного формування квітконосів і подальшого зниження якості врожаю. Після поливу розпушуйте міжряддя і видаляйте бур'яни, що проростають.

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