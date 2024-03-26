Як правильно користуватися пилочкою для нігтів: 3 ключові правила

Використання пилки для нігтів може здатися простим завданням, яке не потребує суворих рекомендацій. Однак існують різні аспекти, які жінки часто випускають з уваги. Щоб досягти найкращих результатів, UAportal розповів про три ключові правила правильного використання пилки для нігтів.

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Враховуйте стан своїх нігтів

Перш ніж взяти в руки пилку, зверніть увагу на стан ваших нігтів. Важливо підпилювати тільки сухі нігті. Ні в якому разі не підпилюйте їх відразу після миття – вологі нігті, як правило, більш крихкі, і використання пилки може призвести до їх пошкодження.

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Правильно рухайте пилочкою

Під час роботи з пилкою дуже важливо зберігати послідовність і контрольованість. Уникайте безсистемних рухів і віддавайте перевагу односпрямованим.

Почніть з верхньої частини нігтьової пластини і поступово спрямовуйте пилочку до основи, де знаходиться природне "півколо" білого кольору. Використовуючи цю техніку, ви зможете досягти більш плавного підпилювання і кращого результату при наданні форми.

Оберіть ідеальну форму нігтів

Форма нігтів відіграє важливу роль у досягненні бажаного результату. Хоча такі типи, як овальні або "мигдалеподібні", є популярним вибором, бажано розглянути квадратну форму. Вона полегшує підпилювання, забезпечуючи при цьому задовільний результат.

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