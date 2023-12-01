Як зміцнити нігті в домашніх умовах: дієві поради

UAportal підготував статтю, яка допоможе вам поліпшити стан нігтів природним шляхом. Дізнайтеся, як захистити нігті та підвищити їх міцність.

Відео дня

Відмова від використання шкідливих хімічних засобів

Один зі способів зміцнити нігті в домашніх умовах – відмовитися від використання шкідливих хімічних засобів, натомість обираючи м'які лаки та засоби для їх зняття, що не містять ацетону. Важливо зволожувати нігті та кутикулу за допомогою олій або кремів, щоб підтримувати рівень вологості та еластичності. Регулярне обрізання нігтів допомагає запобігти їх ламанню та підтримує загальну міцність.

Збалансована дієта

Для зміцнення нігтів дуже важлива збалансована дієта. Такі продукти, як яйця, боби, горіхи та зелень, що містять біотин, можуть сприяти зміцненню нігтів. Крім того, варто споживати продукти, багаті на омега-3, такі як лосось або насіння чіа. Зволоження є важливим, оскільки зневоднення може сприяти ламкості нігтів.

Читайте також: Як правильно доглядати за нігтями, аби вони були міцними: п'ять секретів

Корисні процедури для нігтів

Замочування нігтів у суміші теплої води і лимонного соку допомагає зміцнити нігті. Інший метод – зробити поживну маску для нігтів з оливкової олії та меду, нанести її на нігті і залишити на 10-15 хвилин перед змиванням.

Розвивайте корисні звички

Одягайте рукавички під час виконання домашніх справ, таких як миття посуду або робота в саду, щоб захистити нігті від пошкоджень, сприяючи їхній міцності.

Нагадаємо, ми розповідали, про який манікюр варто забути цього року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !