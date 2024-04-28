Як правильно мити волосся, аби покращити стан та запобігти пошкодженню

Правильне миття волосся вимагає уваги до дрібниць. UAportal пропонує дієві рекомендації щодо правильного догляду за пасмами.

Використання масок та кондиціонерів для волосся

При митті голови використовуйте різні маски та кондиціонери, які підходять для вашого типу. Вони наповнюють волосину поживними речовинами. Їх застосування допомагаю покращити якість волосся.

Читайте також:Як правильно мити голову, щоб волосся сяяло: топ-2 лайфхаки

Холодна вода для остаточного ополіскування

Під час миття волосся використовуйте теплу воду для ретельного змивання шампуню і кондиціонера. Потім для остаточного ополіскування застосовуйте холодну воду, щоб уникнути ламкості волосся та утримати вологу. Таким чином, волосся матиме блискучий вигляд і буде більш гладким.

Уникайте щоденного миття волосся

Для підтримки здоров'я волосся утримуйтесь від щоденного миття. Надмірне миття може позбавити шкіру голови природних олій, викликати сухість і пошкодження. Рекомендуємо мити волосся кожні 2-3 дні або за потребою, враховуючи особливості типу волосся.

Використовуйте гребінець з широкими зубцями

Після миття голови уникайте використання звичайного гребінця для розчісування, оскільки це призведе до пошкодження волосся. Замість цього використовуйте гребінець з широкими зубцями, щоб обережно розплутати їх. Починайте розчісування знизу вгору, щоб запобігти надмірному навантаженню на волосся.

Нагадаємо, ми вже писали, як відростити довге та здорове волосся: вісім порад.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!