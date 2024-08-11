Як отримати щедрий врожай помідорів: все, що потрібно знати

Вирощування розсади томатів може бути не надто складним, але розуміння певних нюансів має вирішальне значення для забезпечення успішного врожаю. UAportal підготував найважливіші рекомендації, які допоможуть вам отримати щедрий врожай помідорів цього літа.

Вирощування міцної розсади має важливе значення для врожаю томатів. Підживлення і полив є важливими, але посів насіння має першочергове значення.

Визначення ідеального часу для висіву розсади томатів залежить від регіонального клімату. У південних областях посів можна починати раніше, тоді як на півночі може знадобитися більш пізній старт.

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Іноді садівники складають графік посіву, виходячи з сорту томатів і часу дозрівання. Наприклад, ранні сорти потребують приблизно 80 –105 днів для дозрівання. Середньостиглим сортам зазвичай потрібно 110–120. Пізні сорти потребують 125 –140 днів.

Щоб забезпечити оптимальне дозрівання, ранні сорти томатів слід висівати раніше, ніж їхні аналоги. Враховуйте додатковий тиждень на проростання насіння і п'ять днів на адаптацію після пересадки.

Тепер розгляньмо правильну техніку висадки розсади томатів. Попередньо пророщувати насіння потрібно заздалегідь. Почніть з підготовки відповідних контейнерів з дренажними отворами на дні.

Наповніть контейнери ґрунтом наполовину, потім обережно втисніть насіння в землю і накрийте їх додатковим шаром. Полийте посіви з пульверизатора та надійно закрийте контейнери поліетиленовою плівкою, щоб створити парниковий ефект, сприятливий для проростання зерна.

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