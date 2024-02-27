Як перемогти страхи й тривожність: дієві поради на всі випадки життя

Боротьба зі страхами й тривогою може бути складним завданням, але існують прості, але ефективні способи впоратися з цими емоціями. UAportal дав практичні поради, які можна легко включити в щоденні звички.

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Глибоке дихання

Повільні, глибокі вдихи слід робити через ніс, а видихи – через рот та при цьому зосереджуватись на підйомі та опусканні грудної клітки. Ця техніка допоможе зменшити паніку й принести розслаблення.

Візуалізація мирного місця

Можна спробувати заплющити очі й уявити себе в безтурботному, спокійному місці, наприклад, на пляжі або в тихому лісі. Повне занурення у візуалізацію, уявлення краєвидів, звуків і почуттів, пов'язаних з цим місцем, допоможуть відволіктися від страшних думок і викликати відчуття спокою. Регулярне включення візуалізації в щоденну діяльність забезпечить втечу від тривоги й страху, що призведе до відчуття спокою та розслаблення.

Заняття фізичною активністю

Вправи, які вивільняють ендорфіни, покращують настрій, а також зменшують стрес і напругу. Незалежно від того, чи це швидка прогулянка, заняття йогою або спортом, фізична активність може бути природною протиотрутою від тривоги. Якщо зробити фізичні вправи регулярною частиною повсякденного життя, це сприятиме управлінню тривогою та покращенню загальне самопочуття.

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