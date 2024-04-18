Як відбілити улюблену футболку: поради досвідчених господинь

Зберегти свіжість і яскравість одягу можна за допомогою простих методів. UAportal розповідає про лайфхаки, які допоможуть врятувати вашу улюблену білу футболку.

Замочування в розчині харчової соди

Один з ефективних способів відбілити одяг – замочити його в суміші харчової соди і води. Цей метод допомагає вивести плями і освітлити тканину, не завдаючи їй шкоди. Просто змішайте розчин води і харчової соди, потім замочіть речі на кілька годин, після чого виперіть як зазвичай.

Використання лимонного соку

Ще один спосіб відбілити одяг – використовувати лимонний сік. Природна кислота, що міститься в лимоні, допомагає освітлити тканину і видалити плями. Змішайте одну частину соку з трьома частинами води, потім замочіть одяг у цьому розчині на кілька годин, після чого виперіть звичайним способом.

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Кисневий відбілювач

Кисневий відбілювач допоможе вивести сильні та застарілі плями. Цей тип засобу менш жорсткий, ніж хлорний, і також безпечний для кольорового одягу. Головне дотримуйтесь інструкцій на етикетці і обов'язково повністю розчиніть відбілювач у воді, перш ніж помістити туди одяг.

Оцтове полоскання

Використання оцту як ополіскувача для одягу допоможе видалити залишки мила й освітлити тканину. Просто додайте пів чашки дистильованого білого оцту під кінець прання і дайте одягу висохнути на сонці, якщо це можливо. У міру висихання запах оцту розсіюватиметься.

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