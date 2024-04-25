Як очистити повітря у квартирі: 3 корисні лайфхаки

UAportal дізнався кілька натуральних і практичних способів освіжити повітря у вашій квартирі. Для цього ви зможете використати природні засоби.

Рослини

Щоб природним чином освіжити повітря у квартирі, можна додати більше кімнатних рослин, оскільки вони діють як природні очищувачі повітря. Такі рослини, як алое вера та лілії миру можуть допомогти у цьому питанні.

Читайте також: Як нейтралізувати неприємний запах в туалеті: допоможе неочікуваний лайфхак

Дифузори з ефірними оліями

Додавання кількох крапель ефірних олій, таких як лаванда, м'ята або евкаліпт, у дифузор може допомогти усунути застарілі запахи і додати природний, освіжаючий аромат. Цей лайфхак практичний і універсальний, оскільки дозволяє мешканцям змінювати аромати залежно від настрою чи пори року. Крім того, ефірні олії, такі як олія чайного дерева, мають антибактеріальні властивості, що робить їх чудовим засобом для очищення повітря від мікробів та алергенів.

Освіжувач повітря з харчової соди

У невеликій баночці або контейнері треба змішати харчову соду з кількома краплями улюбленої ефірної олії і поставити в місцях з поганою вентиляцією, наприклад, у шафах, ванних кімнатах або біля домашніх тварин. Харчова сода відома своїми природними властивостями поглинати запахи, а ефірні олії забезпечують чудовий аромат.

Нагадаємо, ми вже писали, як чистити і дезінфікувати унітаз часником.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!