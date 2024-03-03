Як нейтралізувати неприємний запах в туалеті: допоможе неочікуваний лайфхак

Позбутися неприємного запаху можна за допомогою засобу, який зазвичай не пов'язують із прибиранням будинку - піни для гоління. Однак перед її використанням слід ретельно прибрати приміщення.

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Для правильного попереднього прибирання необхідно спершу зняти стульчак унітазу і вимити його окремо. Потім потрібно ретельно протерти сам унітаз, усуваючи забруднення спеціальними чи народними засобами.

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Не забудьте також про підлогу та плитку на стінах - там теж мають бути усунуті всі забруднення. Лише після наведення ладу в приміщенні можна переходити до боротьби з неприємним запахом.

Нанесіть звичайну піну для гоління на зовнішню та внутрішню поверхні унітазу, за винятком зливного бачка. Зачекайте 10 хвилин і витріть піну ганчіркою. Після цього в туалеті не буде неприємних ароматів, і вони не повернуться найближчим часом.

Блогерка з TikTok Кароліна Макколі поділилася зі своїми підписниками ще одним способом очищення унітазу з використанням піни для гоління. Вона радить нанести велику кількість піни на йоржик для чищення унітазу, а потім витерти ним плями з внутрішньої поверхні. Після змивання піни вона пропонує повторно нанести її на йоржик і пройтися ним по поверхні, щоб усунути недоліки.

Нагадаємо, ми вже писали, як чистити і дезінфікувати унітаз часником.

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