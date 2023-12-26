Як очистити скатертину від жирних плям: Ці засоби є в будь-якому будинку

Видалення жирних плям зі скатертини може бути складним завданням, але за допомогою правильних методів можна досягти успіху. UAportal розповів, як ефективно позбутися забруднень за допомогою простих домашніх засобів.

Відео дня

Розчин господарського мила

Теплу воду, змішану з господарським милом, можна нанести на забруднену ділянку і залишити на 5-10 хвилин. Після цього слід обережно почистити губкою, а потім промити холодною водою. Цей процес може знадобитися повторити до повного видалення жирної плями.

Читайте також: Хитрощі досвідчених господинь: Як очистити пригоріле дно емальованої каструлі

Харчова сода

Якщо пляма свіжа, її можна посипати харчовою содою і залишити на 30 хвилин, щоб вона ввібрала жир. Потім видаліть залишки і виперіть скатертину, як зазвичай.

Оцет і лимонний сік

Суміш оцту і лимонного соку в рівних частинах можна приготувати і нанести на жирну пляму. Залиште розчин на 15 хвилин, а потім змийте холодною водою і виперіть скатертину.

Нагадаємо, ми вже писали про те, як смажити, щоб потім не довелось мити поверхні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!