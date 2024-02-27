Як очистити лобове скло від нальоту та мошок: 3 ефективні лайфхаки

UAportal розповів про прості та екологічні лайфхаки для очищення лобового скла від нальоту та мошок. Дізнайтеся, як, за допомогою підручних матеріалів, можна досягти бездоганного результату.

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Оцтовий розчин

Змішайте рівні частини білого оцту й води в пляшці з розпилювачем. Цей розчин слід рясно нанести на лобове скло, приділяючи особливу увагу ділянкам з нальотом та мошками. Залиште засіб на кілька хвилин, щоб він розчинився і розпушив сміття. Потім, за допомогою серветки з мікрофібри, витріть розчин і наліт, залишивши лобове скло чистим і прозорим.

Кавова гуща

Зернистість кавової гущі діє як м'який пілінг, допомагаючи видалити стійкі відкладення і мошок. Після того, як все лобове скло буде оброблено, залишки можна витерти вологою ганчіркою. Далі вимийте його звичайним засобом для миття, щоб видалити залишки та залишити поверхню без розводів.

Сушильна серветка

Змоченою у воді сушильною серветкою, можна м'яко протерти лобове скло та зосередитися на ділянках з відкладеннями та мошками. Пом'якшувальні властивості допомагають розпушити та зняти забруднення, що покращить його видалення.

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