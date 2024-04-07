Як убезпечити автомобіль у спекотну погоду: дієві лайфхаки

Літо – чарівна пора року, сповнена цікавих планів та приємних спогадів. Однак, серед відпусток та канікул є й темна сторона, яка вимагає нашої уваги. Палюча спека та загальна розслабленість часто сприяють підвищенню ризику дорожньо-транспортних пригод. UAportal розповідає про основні небезпеки, з якими стикаються водії влітку, і підказує, як їх ефективно уникнути.

Концентруйтесь за кермом

Мінімізуйте відволікаючі фактори під час руху, не користуючись телефоном і утримуючись від розмов з іншими пасажирами. Крім того, намагайтеся достатньо відпочивати перед поїздкою.

Недосипання небезпечне протягом усього року, але поєднання екстремальної спеки на вулиці і прохолоди в салоні автомобіля може несподівано викликати сонливість. Якщо ви відчуваєте втому під час руху, обов'язково робіть перерви, пийте цитрусовий сік або газовану воду, а також уникайте вживання кави в цій ситуації.

Будьте готові до водіння в місті

Якщо ви водій-початківець, перш ніж повернутися до водіння в місті, потренуйтеся на онлайн-тренажерах. Усуньте всі слабкі місця і ретельно ознайомтеся з усіма правилами дорожнього руху.

Бажано навіть дотримуватися цих правил під час поїздок за місто, зокрема сигналізувати про повороти, дотримуватися смуги руху та швидкісного режиму, ставлячись до цих умов так само як і до повсякденних поїздок на роботу в місті. Крім того, ніколи не піддавайтеся спокусі сісти за кермо після вживання алкоголю, навіть якщо це лише келих вина.

Гарячі дороги

У деяких регіонах заборонено рух великовантажних автомобілів по автомагістралях при температурі вище 28 градусів.

Читайте також: Як освіжити салон автівки за допомогою звичайної прищіпки

Враховуючи стан доріг, ми рекомендуємо уникати поїздок на далекі відстані в години пікової спеки. Плануйте свої подорожі на прохолодніші години дня, наприклад, рано вранці або пізно ввечері. Не забувайте регулярно оцінювати стан своїх шин, оскільки якісна гума значно знижує ризик аварій незалежно від погодних умов.

Несподіваний дощ

Обирайте літні шини, які не тільки добре працюють у спекотну погоду, але й ефективно розганяють воду. Шини з симетричним, ненаправленим малюнком протектора підвищують стійкість на мокрих поверхнях, що робить їх ідеальними для доріг, змокрілих від дощу.

Якщо ви відчуваєте невпевненість під час руху під час дощу або на незнайомій дорозі, бажано взагалі відмовитися від поїздки. Розгляньте альтернативні види транспорту, такі як таксі або громадський транспорт, поки погода не покращиться.

Раніше ми розповідали про те, коли слід змінювати оливу в двигуніавто та як її обрати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!