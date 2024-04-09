Як нарізати цибулю без сліз: поради кухарів
Нарізання цибулі без сліз – поширений кухонний виклик. UAportal пропонує прості і практичні способи, які допоможуть позбутися цієї проблеми.
Правильна техніка нарізання
Намагайтеся зберігати кореневий кінець цибулі недоторканим під час нарізання і використовуйте гострий ніж, щоб зменшити виділення сполук, що викликають сльозотечу.
Охолодження цибулі
Ще один спосіб запобігти сльозам під час нарізання цибулі – охолодити її в холодильнику перед тим, як нарізати. Це допомагає сповільнити виділення летких сполук з неї, тим самим зменшуючи подразнення очей.
Приготування цибулі
Один з нетрадиційних, але ефективних способів нарізати цибулю без сліз – це злегка відварити її перед нарізкою.
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Використання вентилятора
Створюючи потік повітря біля місця нарізання, ви можете розвіяти сполуки в цибулі, що викликають сльозотечу.
Одягайте захисні окуляри
Використання захисних окулярів може бути ефективним способом запобігти сльозам під час нарізання цибулі.
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