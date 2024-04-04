Як нарізати цибулю без сліз: 3 практичних лайфхаки

Нарізка цибулі часто призводить до появи сліз, але за допомогою правильних лайфхаків цього можна уникнути. UAportal розповів детальніше.

Заморозка

Щоб запобігти сльозотечі під час нарізання цибулі, її можна охолодити протягом 30 хвилин у морозильній камері. Холодна температура уповільнює дію ферментів, зменшуючи виділення подразників, які викликають сльозотечу.

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Нарізання цибулі під водою

Простий і ефективний лайфхак для нарізання цибулі без сліз – помістити її під проточну воду під час нарізання. Вода змиває сполуки сірки, що виділяються з цибулі, запобігаючи подразненню, яке призводить до сліз. Важливо використовувати гострий ніж, оскільки тупе лезо завдасть більше шкоди клітинам цибулі, вивільняючи більше подразнюючих речовин.

Нарізати великими шматками

Один з корисних лайфхаків для уникнення сліз під час нарізання цибулі – це нарізати її великими шматками і зберігати їх деякий час у холодильнику перед тим, як дрібно нарізати.

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