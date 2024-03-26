Як легко прискорити проростання насіння: ефективні поради

UAportal підготував поради, як пришвидшити проростання насіння. Оскільки іноді цей процес може зайняти більше часу, ніж очікувалося, та потребувати певної допомоги.

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Щоб забезпечити гарний ріст розсади, важливо приділяти їй достатньо уваги.

Ґрунт

Причиною повільного проростання може бути ґрунт, у який ви висаджували насіння. Якщо земля занадто щільна, вона може перешкоджати росту розсади до етапу пересадки. Однак для цього можна поліпшити повітропроникність ґрунту.

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Досить ефективним методом є делікатне створення невеликих отворів між рядами за допомогою зубочистки. Ця процедура дозволить кисню потрапляти до коріння, покращуючи здатність саджанців дихати.

Полив

Ще один важливий аспект, який слід враховувати – це правильний полив. Щоб визначити, чи достатньо вологи в контейнері, щільно притисніть палець до ґрунту. Якщо ґрунт прилипає, то це свідчить про достатню вологість землі. Однак, якщо він залишається чистим, це ознака того, що потрібен полив.

Вітаміни

Дуже часто у саджанців спостерігається дефіцит поживних речовин. Для цього використовують спеціальні препарати, призначені для розсади. Наприклад бурштинова кислота, яка особливо ефективно допомагає розвитку перцю, баклажанів, томатів та інших рослин.

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